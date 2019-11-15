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بالفيديو.. حجز مايفوق عن 21 ألف قارورة خمر بخراطة

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. حجز مايفوق عن 21 ألف قارورة خمر بخراطة
بقلم عبد الجلال نويس

تمكنت ، مصالح الدرك الوطني لمدينة خراطة ببجاية، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، لمختلف الأنواع والأحجام.

وقد نجح عناصر الدرك الوطني، بخراطة، على إثر عملية نوعية في حجز  عن 21 الف و205 قارورة خمر من منختلف الأنواع و الأحجام.

وأوضح قائد فرقة أمن الطرقات لخراطة لكرفون “النهار”، أنّ تفاصيل العملية تعود إلى تلقي ذات الفرقة معلومة

مفادها وجود شاحنة تحمل ترقيم لولاية واد سوف تتجه نحو بجاية، أين كانت معبأة بحمولة من المشروبات الكحولية.

لتقوم الفرقة بنصب كمين عند “بوقادوم”، ليتم توقيف الشاحنة وتفتيشها، حيث أسفرت عن وجود مشروبات كحولية.

الكمية المحجوزة كانت داخل الشاحنة، حيث كان صاحبها يُموه  الكمية بعلف الحيوانات.

ليتم توقيف الشخص المدعو”خ،ع”، والذي كان يقود الشاحنة التي بدورها تم حجزها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=726801

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