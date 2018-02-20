بالفيديو.. حداج :”بقاو على خير وصيبو لي خير مني”

ظهر، عبد الحميد حداج رئيس لجنة الإنضباط غاضبا لتدخل “دريكتوار” الرابطة الوطنية لكرة القدم في صلاحياته، مما جعله يرمي المنشفة.

وصرح لتلفزيون “النهار” :”هذا قرار شخصي، والجميع قال بأن حداج ديناصور ولازم يروح..”

وواصل :”كنت قادر نقولهم أبقاو على خير، على كل رانا خلينهالكم، جدوا من هو أحسن مني”.

واستغرب حداج قيام المكتب الفيدرالي بالفصل في إحترازات وفاق سطيف ضد إتحاد بسكرة رغم أنها ليست في نطاق إختصاصه.

وقال :”الساورة أيضا لديها قضية مُشابهة لنزاع ميباركي، ماذا سيفعلون الآن، من غير المعقول الفصل في نزاع بمثل هذه السرعة”.