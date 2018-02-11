بالفيديو…حداد يحضر جنازة “عمي حمود” في غياب لاعبي سوسطارة !

حضر رئيس إتحاد العاصمة “ربوح حداد” مراسم تشييع جنازة المناصر “عمي حمود” الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي بمدرجات ملعب 5 جويلية.

وتعرض ” عمي حمود” لسكتة قلبية بالمنصة الشرفية لملعب 5 جويلية على هامش مباراة إتحاد العاصمة أمام ضيفه إتحاد بلعباس.

وشيعت جنازة الفقيد بمقبرة القطار عصر أمس الأحد والتي شهدت غياب تام للاعبي إتحاد العاصمة الذين تجنبوا الإحتكاك بأنصار الفريق بعد الهزيمة المسجلة أمام المكرة.