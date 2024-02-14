بالفيديو.. حرارة بلحاج تصنع الحدث مع أصاغر السد القطري

صنع الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج الحدث عبر وسائل الاعلام القطرية بحرارته العالية في التعامل مع لاعبيه في نادي السد القطري لأقل من 17 سنة.

وتنقلت حرارة نذير بلحاج من الملاعب إلى غرف تبديل الملابس، بعدما فضل القيام بتجربة تدريبية مع أصاغر السد القطري.

كما فضل بلحاج الذي نشط لعدد من الأندية الفرنسية والإنجليزية أبرزها بورتسموث الإنجليزي وليون الفرنسي الانطلاق والتعلم مع أصاغر نادي السد قبل افتكاك يوما ما فرصة مع أكابر النادي أو تغيير الوجهة إلى إحدى الأندية العالمية.

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