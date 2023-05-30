بالفيديو.. حراڤ جزائري ينقذ سيدة من الغرق في بلجيكا

احتل شاب جزائري يدعى ندير عناوين الصحف البلجيكية بعد أن قام بإنقاذ امرة من الغرق.

وحسب ما تداولته الصحف البلجيكية، فقد كان الشاب ندير يمر بهدوء بالقرب من نهر ميوز (النهر الأوروبي) في لييج. عندما رأى سيدة في سن معينة تسقط من أعلى الضفة، فغطس لمساعدة الضحية.

وأشارت الصحف البلجيكية، أن ندير قفز عدة أمتار وتمكن أخيرًا من الصعود من الأعماق. وشرع في إبقاء الضحية على السطح حتى وصول المساعدة.

ووصل رجال الحماية المدنية من بريسوكس بعد فترة وجيزة وأخرجوا الشخصين من الماء، قبل تقديم الإسعافات الأولية لهم.

ثم تم نقلهم إلى أقرب مركز مستشفى، حيث أفاد الأطباء، بعد الفحص، أنهم بصحة جيدة وتجاوزوا كرحلة الخطر.

بعد مشاركة فيديو الإنقاذ، رد العديد من مستخدمي الإنترنت على لفتة ندير البطولية.