بالفيديو.. حرب طاحنة بين طلبة صائمون وآخرين “وكالين رمضان” بجامعة بوزريعة اليوم

شهدت جامعة بوزريعة اليوم حربا طاحنة، بين طلبة صائمون وآخرين أفطروا في نهار رمضان، حيث لم يستصغوا إفطار زملائهم

بذات الجامعة فدخلوا معهم في مناوشات واشتباكات بالأيدي، كان بينهم ذكور وإناث، حيث اعترف بعضهم بأنهم مسيحيين وليسوا ملزمين بالصوم.

وأظهروا فيديو انتشر بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوّره أحد الطلبة المُفطرين في نهار رمضان، بعدما داهمهم طلبة صائمون.

وبدأ الأمر بمناوشات كلامية واستفسارات عن سبب أكل رمضان في وضح النهار جهارا، ثم تطور إلى اشتباكات بالأيدي والأرجل.

ويظهر من خلال الفيديو بأن الطلبة الصائمون لم يهضموا فكرة إفطار هؤلاء، أمام الملأ فداهموا الوكر الذي يجتمعون فيه للإفطار

حيث قال الطلبة الصائمون للآخرين بأنكم انتهكتم حرمة رمضان، وينطبق عليكم القانون، فرد أحد “وكالين رمضان”،”أنا مسيحي وحر في الإفطار”.