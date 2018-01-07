بالفيديو.. حرب كلامية بين مورينيو وكونتي !

احتدم الصراع بين مدرب مانشستر يونايتد “جوزي مورينيو” ومدرب تشيلسي “أنتونيو كونتي” حيث تبادل الرجلان التصريحات النارية في اليومين الأخرين.

البداية كانت من “مورينيو” الذي قال أنه ليس عليه الظهور كـ”مهرّج” في خط التماس من أجل إثبات شغفه في الكرة.

في حين رد “كونتي” أن “السبيشال وان” نسى ماذا كان يفعل في الماضي.

وبعدها أيضا قال المدرب البرتغالي أنه تم توجيه السؤال بطريقة خاطئة لكونتي وأكد أنه كان يقصد نفسه وأنه نضج على مثل هذه الأمور

فقال: “تم توجيه السؤال بطريقة خاطئة ولا ألوم مدرب تشيلسي، نعم أخطأت في الماضي وسأقوم بأخطاء أقل في المستقبل”.

وأضاف: “الشيء الأكيد أنني لم ولن أقوم بترتيب المباريات مثل كونتي”.

وجاء الرد قاسيا من كونتي يوم أمس حيث قال: “من يريد إهانة شخص آخر هو شخص نكرة”.