بالفيديو.. حرم الرئيس الراحل محمد بوضياف تفضح قناة “المغاربية”

نفت السيدة فتيحة حرم الرئيس الراحل محمد بوضياف، جملة وتفصيلا الحوار الذي بثته قناة “المغاربية” منذ أيام.

وقالت فتيحة بوضياف في تصريح حصري لـ “النهار”: “لم أدلي بأي تصريح صحفي ولم أتحدث إلى المغاربية ومن تكلم في مكاني ما علاباليش منين جاب هذا الكلام”.

وأضافت: “راني مريضة.. واتواجد في منزل لا أخرج منها”.

وانتحلت امرأة مجهولة صفة حرم الرئيس الراحل محمد بوضياف، السيدة فتيحة، وتحدثت باسمها على قناة “المغاربية”، وأدلت بتصريحات خطيرة تمس وتسيئ إلى رموز الدولة.

وأسال الحوار المفبرك الكثير من الحبر، حيث نقل العديد من الصحفيون والجرائد الكلام المنسوب لحرم الرئيس الراحل دون التأكد من صحته.