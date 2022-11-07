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بالفيديو.. حريق بطارية “سكوتر” يوقع عشرات الإصابات بنيويورك

بقلم نسرين محفوف
بالفيديو.. حريق بطارية “سكوتر” يوقع عشرات الإصابات بنيويورك
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تسبب انفجار بطارية أيون الليثيوم. كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر. في اندلاع حريق تسبب في إصابة  38 شخصا بجروح.

ووفق ما أفاد مسؤولون لوسائل إعلام أميركية. هناك جريحان في حال خطرة وخمسة مصابين بجروح بالغة جراء الحريق. الذي اندلع في مبنى سكني في منطقة مانهاتن.

ووفق ما أوردت قناة “سي إن إن” فقد أكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين. أن هذا الحريق عدد 200 الناجم هذا العام. عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير. (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية).

كما صرّح فلين لقناة “سي إن إن”، “سجّلنا ست وفيات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريات التي تغذي أجهزة التنقل الصغيرة”.

كما أوضح أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقة كان ساكنها يصلح دراجات.

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