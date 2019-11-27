بالفيديو.. حريق في شقتين بحي 122 مسكن في الأغواط

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. حريق في شقتين بحي 122 مسكن في الأغواط
بقلم النهار أونلاين

شب منذ قليل، حريق على مستوى شقتين في عمارة بحي 122 سكن بالأغواط.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق وإنقاذ سكان الشقتين التيين تقعان في الطابق الاول و الثاني من العمارة.

ولم تسجل مصالح الحماية المدنية ،لحد الآن أي خسائر بشرية، وتواصل إخماد الحريق و منع إنتشاره إلى شقق أخرى.

#الجزائر_تنتخب #الاغواط #حريق حريق لشقتين بحي 122 سكن بالأغواط لحد الآن بدون تسجيل خسائر بشرية

#يحدث_الآن |#الجزائر_تنتخب حريق لشقتين بحي 122 سكن بالأغواط بدون تسجيل خسائر بشرية

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mercredi 27 novembre 2019


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