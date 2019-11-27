بالفيديو.. حريق في شقتين بحي 122 مسكن في الأغواط

شب منذ قليل، حريق على مستوى شقتين في عمارة بحي 122 سكن بالأغواط.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق وإنقاذ سكان الشقتين التيين تقعان في الطابق الاول و الثاني من العمارة.

ولم تسجل مصالح الحماية المدنية ،لحد الآن أي خسائر بشرية، وتواصل إخماد الحريق و منع إنتشاره إلى شقق أخرى.