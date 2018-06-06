بالفيديو.. حريق مهول بمستودع لمصنع البسكويت في باتنة  

تسبب حريق مهول شب اليوم الأربعاء خسائر مادية معتبرة بمستودع مصنع لصناعة البسكويت بالمنطقة الصناعية في باتنة والتابع لأحد الخواص.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحريق شب بمستودع للمصنع مساحته 1000متر مربع خلف خسائر مادية معتبرة

وتمثل في سقوط سقف المستودع وإتلاف وإتلاف 1500 علبة لتعبئة البسكويت وكذا 20 طنا من الورق الغذائي الشفاف.

إضافة إلى 10 أطنان من المواد الكيميائية المختلفة، و1000 صفيحة بيض، و1500 لتر زيت،

كما إمتدت ألسنة اللهب إلى آلة شحن من نوع كلارك بقدرة إستيعاب تصل إلى 2 طن .

وقد تم إنقاذ جزء من المصنع متمثل في مبنى إداري من طابقين والمؤسسات المجاورة له.

بالإضافة إلى آليات تابعة لهذه المؤسسة الخاصة تمثلت في حافلة وشاحنة وسيارة .

ومن جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في ملابسات الحادث .