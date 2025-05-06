بالفيديو: حريق مهول داخل فضاء تجاري في مفتاح بالبليدة

.اندلع حريق مهول، سهرة اليوم الثلاثاء، داخل فضاء تجاري في مفتاح بالبليدة

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 22:42 من أجل إخماد حريق شب داخل مركز تجاري، على مستوى ” بازار حفيظ الرحاية ” بحي اولاد حناش.

العملية سخرت لها المصالح ذاتها 4 شاحنات إطفاء، سلم ميكانيكي، سيارة إسعاف. وكذا 3 شاحنات إطفاء، دعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل. وأيضا 4 شاحنات إطفاء من كلٍ من مدريتي الحماية المدنية لولايتي الجزائر وبومرداس.