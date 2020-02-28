بالفيديو.. حريق مُفتعل بالقرب من إحدى أكبر محطات القطار في باريس

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بالفيديو.. حريق مُفتعل بالقرب من إحدى أكبر محطات القطار في باريس
بقلم خالد دحماني

أعلنت الشرطة الفرنسية، عن إندلاع حريق كبير في محيط محطة قطار باريس الشهيرة “غار دو ليون” وإخلاءها من المتواجدين بها، اليوم الجمعة.

ووصفت الشرطة الفرنسية الحادث بأنّه يمثل “إنتهاكات غير مقبولة” داعية الجمهور إلى تجنب التواجد بالمنطقة.

وأوضحت مصادر إعلامية أنّ النيران تسببت بها مجموعة من الأشخاص على هامش حفل موسيقي بحرقهم لدراجات نارية بالقرب من المحطة.


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