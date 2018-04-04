بالفيديو .. حريق يلتهم مخزن بودرة الحليب بالطارف

شبّ حريق مهول صباح اليوم الأربعاء، في مخزن لتجميع وتخزين بودرة الحليب ببلدية شبيطة مختار بولاية الطارف.

وحسب مصادر النهار، أنّ حليب البودرة التي كانت مخزنة لم يمر عليها 10 أيام في المخزن، في حين لا تزال باخرة أخرى بالميناء تنتظر التفريغ.

وأفادت نفس المصادر النهار،أن المخزن الذي يتربع على مساحة 18 ألف متر مكعب،خلّف خسائر مادية جسيمة،ما سيتسبب في أزمة كبيرة لمصانع الحليب بالتزامن مع الازمة.

شار إلى أنّ، المخزن تابع للمخازن العامة بسكيكدة “برودا”، مستأجرة من ديوان الحليب و مشتقاته.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق حيث سخرت تسع شاحنات إطفاء و 45 عون.

حيث تواجه عناصر الحماية صعوبة في إخماد الحريق.