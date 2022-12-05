بالفيديو.. حزب إيريك زمور يهاجم ماكرون بسبب المهاجرين الأجانب

تتجه فرنسا نحو تطبيق قانون جديد لجذب العمال الأجانب. ومع اقتراب موعد عرض مشروع القانون على مجلس النواب. تتكاثر ردود الفعل داخل أحزاب اليمين المتطرف. فبعد حزب مارين لوبان ، حان الوقت الآن للسياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور.

فعلى موقع Franceinfo ؛ انتقدت نائبة رئيس حزب إيريك زمور، المدعوة ماريون ماريشال، قانون الهجرة الجديد. ولكن أيضًا لمهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واعتبرت نائب رئيس حزب ايريك زمور، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو صاحب الرقم القياسي المطلق للهجرة إلى فرنسا.

وفقًا لماريون ماريشال ، شهدت أرقام الهجرة زيادة قياسية منذ وصول إيمانويل ماكرون على رأس فرنسا.

في ظل ولاية ماكرون البالغة خمس سنوات، زادت أرقام الهجرة بنسبة 35 في المائة مقارنة بساركوزي. علاوة على ذلك.

من ناحية أخرى ، كررت ماريون ماريشال رفض حزبها لقانون الهجرة هذا. بالنسبة لها، لا تحتاج فرنسا إلى مهاجرين لملء الوظائف التي يمكن أن يوفرها الفرنسيون.

المشكلة هي الأجور. إذا كانت الأخيرة عالية في هذه القطاعات مع التوتر. لكان الفرنسيون هم أول من يذهب إلى العمل. من خلال هذا النهج ، تهدف فقط إلى خفض الأجور، أوضح نائب زعيم حزب زمور.