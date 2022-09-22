بالفيديو.. حزب مارين لوبان يحرض فرنسا على طرد الحراقة

دعا جوردان بارديلا الرئيس المؤقت لحزب التجمع الوطني الخاص بمارين لوبان، إلى طرد نهائي للمهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الفرنسية.

وقال فيما يتعلق بطالبي اللجوء البالغ عددهم 2000 الذين يتم إرسالهم شهريًا منذ عام 2015 إلى الأراضي الفرنسية. ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي لم يتم تسجيل أي حوادث بشأنها. أجاب جوردان بارديلا: “نعم ، هناك الكثير من الحوادث. هناك قاصرون أجانب غير مصحوبين بذويهم مسؤولون في المدن عن جزء كبير من انعدام الأمن. عندما ترى ما يحدث في Porte de La Chapelle حيث يتجول المهاجرون غير الشرعيين، فسيكون هذا هو الواقع. تكثيف تدفقات الهجرة في الريف هو تكثيف انعدام الأمن والتشاركية “.

وأكد الرئيس المؤقت لـ RN: “كل يوم في بلدنا، في المدن والقرى الفرنسية، يزداد انعدام الأمن الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بانفجار الهجرة”.

وفقًا لباتريك ستيفانيني مستشار مقاطعة إيفلين الحالي والأمين العام السابق لوزارة الهجرة بين عامي 2008 و 2009. يدخل 450.000 شخص إلى فرنسا بشكل قانوني كل عام و 900.000 مهاجر غير شرعي.

وقال جوردان بارديلا إنه” يؤيد التعامل مع اللجوء في السفارات ودول المغادرة. حتى لا يتم النظر في طلبات اللجوء في فرنسا لأنه يتعذر التعامل معها “.

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/projet-de-loi-asile-et-immigration-il-ne-faut-pas-repartir-les-clandestins-il-faut-les-faire-repartir-estime-jordan-bardella_5373052.html