بالفيديو.. حزيم يكشف شهادات مثيرة عن الفقيد أحمد ڤايد صالح

وقع الفنان الجزائري القدير “حزيم”، على سجل التعازي بمركز الإعلام الإقليمي للناحية العسكرية الثانية بوهران، ترحما على الفريق أحمد قايد صالح.

وتنقل الفنان الفكاهي من سيدي بلعباس إلى وهران، ليقدم واجب العزاء للمؤسسة العسكرية في وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وترحم حزيم على رئيس أركان الجيش قائلا: “أعزي عائلة الفقيد والشعب الجزائري والمؤسسة العسكرية.. دار فيا خير، تكفل بحالتي وحولني للمستشفى العسكري بوهران من أجل العلاج”.

وأجهش حزيم بالبكاء وهو يتذكر مآثر الراحل، داعيا له بالرحمة والثبات عند السؤال.

وشيع ظهر الأربعاء، الفريق أحمد قايد صالح، إلى مثواه الأخير، بمربع الشهداء في مقبرة العالية، بحضور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكبار الشخصيات من وزراء وضباط سامون، وحشود غفيرة من المواطنين.

وإنتقل إلى رحمة الله، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ80 سنة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.