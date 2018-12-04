بالفيديو.. حساب السيتي بعد لقاء واتفورد:”محرز كان مُلتهبا”

أثنى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” على النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي بعد موقعة واتفورد التي إنتهت بتفوق أشبال المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” فيديو يوضح تحركات نجم الخضر في لقاء سهرة الثلاثاء.

وأرفق حساب السيتيزن الفيديو بعبارة:”رياض محرز هو رجل اللقاء.. لقد كان مُلتهبا الليلة ضد واتفورد”.