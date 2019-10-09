بالفيديو.. حساب “السيتي” يُسلط الضوء على “محرز”

سلط الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الضوء على النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

حساب “السيتيزن” نشر فيديو لمهارات صاحب الرجل اليُسرى السحرية خلال الحصص التدريبية وكذا مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وأُرفق الفيديو بعبارة:” نظرة على العمل الكبير الذي يقوم به المتخصص رياض محرز”.