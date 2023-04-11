بالفيديو.. حساب “الليغ1” يشيد بفنيات بن طالب

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، بفنيات الدولي الجزائري، وقائد نادي أنجي، نبيل بن طالب.

ونشر حساب “الليغ1″ اليوم الثلاثاء، فيديو لمتوسط ميدان الخضر، خلال فوز فريقه أنجي على ليل، يوم السبت الماضي بهدف من دون رد، برسم الجولة الـ 30.

وأظهر الفيديو، بن طالب. وهو يراوغ أحد لاعبي ليل، على طريقة أسطورة الكرة الفرنسية ونجم ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، الشهيرة ” la roulette”.

كما أرفق المصدر ذاته الفيديو، بتعليق جاء فيه: “مهارة رائعة من الجزائري نبيل بن طالب خلال مباراة أنجيه – ليل!”.