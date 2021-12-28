بالفيديو.. حساب “اليويفا” يُشيد بمحرز

آشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

حساب “اليويفا” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد تألق نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي في دور المجموعات من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا في النسخة الحالية.

كما نشر الحساب “فيديو” لأفضل ما قدمه قائد الخضر في مواجهات باريس سان جيرمان، لايبزيغ وكذا كلوب بروج.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”ترويض، مراوغات ، تمريرات وأهداف، عودة الى ماقدمه رياض محرز في دور مجموعات التشامبيانزليغ 2021″.