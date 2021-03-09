بالفيديو.. حساب “دوري الأبطال” يستذكر مراوغة براهيمي العالمية

إستذكر حساب مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء مراوغة النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي العالمية عندما كان لاعبا لبورتو البرتغالي.

حساب “التشامبيانزليغ” على “تويتر” نشر فيديو لمراوغة الأسمر الجزائري في مواجهة بورتو ضد موناكو الفرنسي في المنافسة الأغلى في القارة العجوز.

وأرفق الحساب فيديو المراوغة التي أسقط فيها براهيمي لاعب أتلتيكو مدريد الحالي “توماس ليمار”بعبارة:”عندما رقص ياسين براهيمي أمام ليمار”.

يُذكر أن براهيمي لعب بقميص بورتو البرتغالي منذ صائفة 2014 قبل أن يشد الرحال صوب الريان القطري صيف 2019.