بالفيديو.. حساب “دوري الأبطال” يُشيد بنجم الخضر المُنتظر !!

أشاد الحساب الرسمي لمنافسة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالنجم الفرانكو-جزائري “حسام عوار”.
ونشر الحساب مراوغة رائعة لنجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي ضد فريق هوفنهايم الألماني في دور المجموعات من منافسة “التشامبيانزليغ”.
وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”حسام عوار.. جوهرة أكاديمية أولمبيك ليون يمر بسهولة ضد المدافعين”.
يُذكر أن حسام عوار أشعل الصراع مؤخرا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الوطني الجزائري من أجل خطفه والإستفادة من خدماته.
🕵️♂️ #UCL Scout:
🔴 Lyon academy gem
🔵 Glides past opponents
🇫🇷 Houssem Aouar 👌 pic.twitter.com/yvKzNNltpF
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 9, 2019
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