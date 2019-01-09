بالفيديو.. حساب “دوري الأبطال” يُشيد بنجم الخضر المُنتظر !!

أشاد الحساب الرسمي لمنافسة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالنجم الفرانكو-جزائري “حسام عوار”.

ونشر الحساب مراوغة رائعة لنجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي ضد فريق هوفنهايم الألماني في دور المجموعات من منافسة “التشامبيانزليغ”.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”حسام عوار.. جوهرة أكاديمية أولمبيك ليون يمر بسهولة ضد المدافعين”.

يُذكر أن حسام عوار أشعل الصراع مؤخرا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الوطني الجزائري من أجل خطفه والإستفادة من خدماته.