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بالفيديو.. حساب “دوري الأبطال” يُشيد بنجم الخضر المُنتظر !!

الرياضة
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بالفيديو.. حساب “دوري الأبطال” يُشيد بنجم الخضر المُنتظر !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أشاد الحساب الرسمي لمنافسة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالنجم الفرانكو-جزائري “حسام عوار”.

ونشر الحساب مراوغة رائعة لنجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي ضد فريق هوفنهايم الألماني في دور المجموعات من منافسة “التشامبيانزليغ”.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”حسام عوار.. جوهرة أكاديمية أولمبيك ليون يمر بسهولة ضد المدافعين”.

يُذكر أن حسام عوار أشعل الصراع مؤخرا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الوطني الجزائري من أجل خطفه والإستفادة من خدماته.


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