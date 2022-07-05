بالفيديو.. حساب ويستهام يُشيد بتألق بن رحمة في التدريبات

أشاد الحساب الرسمي لفريق ويستهام يونايتد الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة.

وذلك عقب توقيعه هدفا رائعا خلال الحصة التدريبية للفريق اللندني في فترة التحضيرات الصيفية تحسبا للموسم الجديد.

حيث نشر حساب “ويستهام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء فيديو الهدف.

قبل أن يُرفقه بعبارة:”سعيد بن رحمة أطلق صاروخا في تدريبات اليوم”.