بالفيديو.. حسين بن حاج يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الفطر
هنأ الفنان الجزائري الشاب، وخريج برنامج “ذا فويس”، حسين بن حاج، جمهوره، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال بن حاج، في مقطع فيديو نشره على صفحته بانستغرام: “عيد فطر مبارك، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله”.
وأضاف الفنان: “الحمد لله فوتنا رمضان مليح، رغم الضغوطات النفسية وكورونا، إلا أننا صمناه والحمد لله، وأتمنى لكل الأمة العربية والإسلامية عيد فطر مبارك”.
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