بالفيديو.. حشود يطالب بتفادي برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة
بقلم عزيز طالبي
طالب قائد فريق نجم بن عكنون، عبد الرحمن حشود، مسؤولي برمجة مباريات كأس الجمهورية بمراعاة توقيت صلاة الجمعة.
وقال عبد الرحمن حشود في تصريح لـ “النهار” عقب مواجهة شبيبة تقصراين: “برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة أمر سلبي يجب على المسؤولين أن يعيدوا النظر فيه، لم نأخذ وقتنا الكافي، ولم نحضر جيدا للمباراة، قمنا بالتسخينات لـ 5 دقائق قبل بداية المباراة”.
وأضاف حشود: “برمجة المباريات يوم السبت في التوقيت نفسه أمر عادي، لكن يوم الجمعة لا يمكن، في الجزائر نحن مسلمون ويجب أن نستمع جيدا لخطبة الجمعة، و بكل أريحية، اليوم خرجنا من المسجد مسرعين للوصول إلى الملعب”.
وختم حشود حديثه بقول ثلاثة كلمات فقط “صلاة الجمعة أولى”.
رابط دائم : https://nhar.tv/sobcR