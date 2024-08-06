بالفيديو.. حضور جماهيري غفير في قاعة رولاند غاروس لحضور نزال الملاكمة إيمان خليف

سجلت قاعة رولاند غاروس، بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، حضورا جماهيريا غفيرا، تحسبا لحضور نزال الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف ومنافستها، شوانافينغ جانجي يام.

في إطار مواجهة نصف نهائي، وزن 66 كلغ في منافسة الملاكمة، ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعرفت القاعة التي تحتضن النزال حضورا جماهيرا قويا من جانب الجزائريين، حاملين الراية الوطنية، أتوا لمساندة إبنة بلدهم، وتقديم الدعم المعنوي لها لبلوغ النهائي الأغلى، بعد حملات الإساءة التي طالتها من قبل وسائل الإعلام الغربية، والإتحاد الدولي للملاكمة، والظلم من قبل شخصيات عالمية، شككوا في جنسها.