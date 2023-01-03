بالفيديو.. حضور جماهيري قياسي في حفل تقديم رونالدو
بقلم عزيز طالبي
حضر عدد كبير من الجمهور من مختلف بقاع السعودية لحفل تقديم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي.
وكشفت قناة “الكأس” القطرية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” عن ذلك قبيل دقائق فقط من تقديم الأسطورة البرتغالية.
كما أكّدت أن تقديم “الدون” سينقل عبر مختلف قنوات العالم العالمية التي انتظرت اللحظة الاستثنائية.
حضور جماهيري غفير بملعب #مرسول_بارك قبيل انطلاق حفل تقديم #النصر السعودي للاعبه البرتغالي #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/zm1tNM55mT
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2023
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