بالفيديو: حضور غفير تحضيرا لجنازة الفقيد عباسي مدني

يتواجد، اليوم السبت، أمام منزل مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عباسي مدني، الذي وافته المنية، يوم الأربعاء الماضي في قطر.

ومن بين الحاضرين في جنازة عباسي مدني ، القيادي السابق في جبهة “الفيس”، احمد زاوي وابنه.

ومن المنتظر وصول جثمان المرحوم عباسي مدني، إلى أرض الوطن، من قطر، خلال الساعات المقبلة.

وأقيمت الخميس الماضي، صلاة الجنازة على المرحوم عباسي مدني بمسجد محمد بن عبد الوهاب في قطر.

للإشارة، فقد حضر صلاة الجنازة على الفقيد عباسي مدني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

شاهد لحظة وصول "أحمد زاوي" قيادي سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاد لتقديم واجب العزاء في وفاة الراحل #عباسي_مدني شاهد لحظة وصول "أحمد زاوي" قيادي سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاد لتقديم واجب العزاء في وفاة الراحل #عباسي_مدني Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Samedi 27 avril 2019