بالفيديو.. حطاب:”الجزائريون خاوة ونحاول التقليل من ظاهرة العنف”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أن ظاهرة العنف ظاهرة عالمية لكن يجب إيجاد الحلول اللازمة للقضاء عليها.

وقال حطاب اليوم الخميس في تصريحات لتلفزيون النهار:”أنا أندد بالعنف الذي يضرب كرة القدم الجزائرية ولا أريد الحديث عنه وإنما أريد الحديث عن الروح الرياضية”.

“هناك عمل كبير يجب القيام به للقضاء على العنف.. يجب أن نعالج أنفسنا بكل مسؤولية لأننا خارج الملعب رانا خاوة”.

“حتى في إيطاليا ورأينا أحداث عنف الأسبوع الماضي لذلك نحن نحاول تذليل هاته الظاهرة لأنه من الصعب القضاء عليها نهائيا”.