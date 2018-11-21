بالفيديو.. حطاب:”تأهل الخضر مُستحق وبلماضي أعاد الروح لزملاء محرز”

أبدى وزير الشباب والرياضة محمد حطاب سعادته البالغة بعد تأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون.

وقال حطاب اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية:”أنا سعيد ككل الجزائريين بتأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون”.

“التأهل ليس شيئ جديد وإنما كان مُنتظر خاصة وأن الظروف كانت مواتية لتحقيق هذا الإنجاز الذي أعادنا للواجهة على المستوى الإفريقي”.

“لايجب إغفال الدور الكبير الذي قام به الطاقم الفني بقيادة المدرب جمال بلماضي بإعادة المنتخب الوطني إلى الطريق الصحيح بفضل ذكائه وحنكته”.