بالفيديو.. حطاب: “حصيلة الجزائر في الألعاب الإفريقية جد مرضية”

أبدى وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، رضاه عن حصيلة الرياضيين الجزائريين من الميداليات، في الألعاب الإفريقية للشباب 2018، الجارية بالجزائر.

وصرح محمد حطاب، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر حصدت 20 ميدالية ذهبية لحد الآن، في الألعاب الإفريقية للشباب، وهذه نتيجة جيدة جدا”.

وأضاف: “الرياضيون الجزائريون لم يستفيدو من تحضيرات في المستوى، استعدادا لهذه الألعاب، مقارنة بنظرائهم الأفارقة”.

وختم الوزير محمد حطاب: “علينا الإستثمار في الرياضيين الجزائريين الشباب، الذين أبانو عن مستوى كبير خلال هذه الألعاب الإفريقية للشباب”.