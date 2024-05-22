بالفيديو.. حفرة بقطر 5 أمتار تغلق الطريق السريع شرق العاصمة اتجاه الدار البيضاء

تسبب حفرة بقطر 5 أمتار بحدوث فجوة على مستوى الطريق شرق في اتجاه الجزائر الدار البيضاء على مستوى مستودع نفطال.

وقال بوعزغي حميد، مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، إنّ السلطات جندت الوسائل المادية والبشرية. لإعادة الطريق إلى حالته الأصلية في أقرب الأجال وفتحه.

وأشار أن اشغال ردم وصيانة الحفرة بالطريق السريع شرق العاصمة اتجاه الدار البيضاء على قدم وساق لإعادة فتح الطريق.