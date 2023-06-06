بالفيديو.. حفلة حناء خيالية لابنة عاصي الحلاني

احتفل الفنان عاصي الحلاني بمناسبة حنة ابنته ماريتا. وظهر في الفيديوهات التي تداولت عبر حساباته بـ«السوشيال ميديا»، وهو يرقص «الدبكة» اللبناني. بجانب ابنته وابنه الوليد عاصي الحلاني.

وتداولت الفيديوهات عبر «إنستجرام» الفنان، وظهر فيها عاصي الحلاني وهو يرقص ويدندن. ويرقص وهو سعيد بجانب أبنائه وارتدت ماريتا عباءة لونها أبيض مُزينة بالذهبي، وترتدي تاجًا على رأسها.

والوليد الحلاني، الذي ورث موهبة والده في الغناء، كان يغني هو الآخر، سعادةً بشقيقته ماريتا.

ومؤخرًا، شاركت ماريتا مقطع فيديو لها برفقة صديقتها، عبر حسابها الرسمي. بموقع الفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهرت ببيجاما من الساتان والريش وهي ترقص بغاية السعادة مع صديقاتها.

وكانت قد احتفلت ماريتا الحلاني بحفل وداع العزوبية «Bridal Shower». وظهرت ماريتا في الصور التي نشرتها عبر حسابها على «انستجرام» بإطلالة جذابة وراقية. بفستان بألوان زاهية، ولونه زهريّ وطويل وتحمل الورود، حيث أقامت ذلك الحفل لتوديع العزوبية مع اقتراب حفل زفافها.

ويشار إلى أنّ ماريتا الحلاني ستتزوّج من مدير الإنتاج لإحدى المنصات الموسيقية كميل أبوخليل.