بالفيديو.. حفل زفاف مصري خلال مباراة الجزائر ومصر بملعب الجنوب!

شهدت مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره المصري يوم الثلاثاء الماضي إقامة حفل زفاف لعروسين من جنسية مصرية بملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

كما شهد المونديال العربي إقامة جفل زفاف آخر بملعب 974 لعروس فلسطينية على ألحان الأغاني الشعبية والطبول، وزغاريت الجماهير الحاضرة.

رابط الفيديو..

https://fb.watch/9NMXsQjKJv/

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