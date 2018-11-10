بالفيديو.. حفيدة الأميرة عبد القادر تكشف شجرة العائلة وتستهجن الحملة ضده

قالت حفيدة الأمير عبد القادر أن عائلته معروفة وشجرة العائلة متوفرة لديها، وان هناك من يستعمل شخصية الأمير عبد القادر في “البزنسة”.

وكشفت زهور اسيا بوطالب للنهار تي عن صورة لشجرة عائلة للأمير عبد القادر، وقالت ان هناك اشخاص يدعون انهم احفاد الامير.

وفيما يخص اتهامات بعض الصحف حول ان الامير عبد القادر ، نفت حفيدة الأمير انه ماسوني وقالت انه مسلم متمسك بدينة وجزائريته.

كما أنها تساءلت، هل يكون من يعرض عليه ان يكون أميرا للعالم العربي ، ان ينظم للماسونية؟.

ودعت حفيدة الامير عبد القادر الى التمسك بالوطنية وأصول الهوية الجزائرية، لأنه هناك من يريد زعزعة الجزائر.