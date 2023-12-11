بالفيديو.. حكم يتعرض لضرب مبرح في الدوري التركي الممتاز

شهد الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، حادثة مفجعة، أين تعرض أحد الحكام لضرب مبرح فوق المستطيل الأخضر.

وتداولت احدى الصفحات المهتمة بكرة القدم، مقطع فيديو، يظهر تعرض حكم لضرب مبرح، خلال إدارته مباراة رسمية.

وجرت هذه الحادثة، في مبارة الجولة الـ15 من الدوريالتركي الممتاز، والتي جمعت فريق أنقرا، بنادي ريزا سبور، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وجاءت هذه الحادثة، بسبب عدم تقبل لاعبي، ومسؤولي نادي أنقرا، لما أسموه بالظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقهم في هذه المباراة من حكم اللقاء.