بالفيديو.. حكم يتعرض لضرب مبرح في دوري سيدات الكونغو
بقلم كريم تيغرمت
تعرض حكم، مبارات سيدات نادي تي بي مازمبي، فريق دي سي موتيما بيمبي، لحساب الدوري الكونغولي، لاعتداء وحشي.
وتناقلت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يبرز الاعتداء الذي تعرض له هذا الحكم، من طرف لاعبات نادي دي سي موتيما بيمبي.
كما حاول الحكم هذه المباراة، الفرار إلى غرف تغيير الملابس، من أجل الاحتماء بها، لكن دون جدوى.
وعقب هذه الحادثة، أوقف الاتحاد الكونغولي اللاعبات المتورطات في هذا الإعتداء، مع فتح تحقيق في القضية.
Female footballers attack male referee over poor officiating during match. The incident happened in DR Congo during a match between DC Motema Pembe and TP Mazembe. The referee was attacked viciously for giving TP Mazembe a penalty.
– @slybaba3 pic.twitter.com/fre6TpDM6M
— GIDI (@Gidi_Traffic) February 22, 2023
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