بالفيديو.. حكم يتعرض لضرب مبرح في دوري سيدات الكونغو

تعرض حكم، مبارات سيدات نادي تي بي مازمبي، فريق دي سي موتيما بيمبي، لحساب الدوري الكونغولي، لاعتداء وحشي.

وتناقلت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يبرز الاعتداء الذي تعرض له هذا الحكم، من طرف لاعبات نادي دي سي موتيما بيمبي.

كما حاول الحكم هذه المباراة، الفرار إلى غرف تغيير الملابس، من أجل الاحتماء بها، لكن دون جدوى.

وعقب هذه الحادثة، أوقف الاتحاد الكونغولي اللاعبات المتورطات في هذا الإعتداء، مع فتح تحقيق في القضية.