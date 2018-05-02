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بالفيديو.. حكم يتعرض للضَرب بعد إحتسابه لهدف مشكوك فيه !

الرياضة
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بالفيديو.. حكم يتعرض للضَرب بعد إحتسابه لهدف مشكوك فيه ! حكم يتعرض للضرب
بقلم وليد كويني

تعرض حكم إثيوبي لإعتداء خطير من طرف اللاعبين وهذا بعد إعلانه عن هدف مشكوك في صحته.

وهذا خلال مباراة فريق القوة الدفاعية وضيفه “ويلالو أديغارت أونيفارسيتي”، في الجولة الـ 22 من الدوري الإثيوبي لكرة القدم.

واحتسب حكم المباراة هدفا مشكوك في صحته، عندما أمسك حارس فريق “ويلالو أديغارت أونيفارسيتي” الكرة على خط المرمى.

وهو ما أثار غضب الضيوف، الذين طاردوا الحكم داخل الملعب واعتدوا عليه، قبل أن تتدخل قوات حفظ الأمن.

وقرر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم إيقاف جميع مباريات الدوري المحلي بعد هذه الحادثة.

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