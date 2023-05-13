بالفيديو.. حكيمي يطرد ويثور ضد الفرنسيين بطريقته الخاصة
بقلم عزيز طالبي
طرد مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي للمرة الثانية تواليا في بطولة فرنسا خلال لقاء فريقه أمام نادي أجاكسيو.
ونال حكيمي البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 من المباراة، ليخرج مباشرة إلى نفق الملعب، و يتفوّه بكلمات ضد الفرنسية.
وإلتقطت قناة “كنال بلوس” الفرنسية تفوّه مدافع منتخب المغرب بعبارة غاضبة قال فيها “هذه هي فرنسا” في إشارة إلى تعامل الفرنسيين معه بطريقة مختلفة.
بطاقة حمراء لكل من أشرف حكيمي وتوماس مانغاني.#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/nqI2kd3yft
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 13, 2023
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