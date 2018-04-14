بالفيديو.. حكيم بلقيروس:”كلّكم تَتحملون المسؤولية.. ماذا لو مَات من ضُرب؟”

حمل صحفي تلفزيون “النهار” حكيم بلقيروس الجميع مسؤولية الأحداث الدامية التي عرفتها قسنطينة، أمس الجمعة، بسبب مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية.

وجاءت تصريحات “بلقيروس” خلال إفتتاحيته لحصة “نقاش على المباشر”،اليوم السبت، على قناة “النهار” أين قال:

“من يشاهد يخيل أنه في فلسطين في حرب مع الصهاينة، لم أجد وصفا لما حدث، ماذا لو مات من ضرب؟ هل تنتم مرتاحا؟”.

“لسنوات وسنوات لم نجد الحلّ، إهتماماتنا كانت بالمنتخب والمونديال، كيف لشعب مصدوب ويبكي على فراق شهدائه يصحو على قتل أخاه”.

يتحمل المسؤولية كل وزراء الرياضية المتعاقبون، الذين لم يجدوا حلولا ناجعة لكرة قدم، جميعكم إستقيلوا”.