بالفيديو..حلا الترك توضّح بشأن خطوبتها من هذا الإنسان

خرجت الفنانة البحرينية عن صمتها، بعد تداول أخبار تتحدث عن خطبتها من الفتى المراهق والناشط على مواقع التواصل الإجتماعي “ريان جيلر”.

ونفت حلا الخبر من خلال مقطع فيديو،نشرته على صفحتها الشخصية.

حيث أكّدت، ” أنا عمري 16 سنة.. ولحدّ الآن يوجد حاجات لم أراها ولم أتعلمها بعد”.

وواصلت، يمكن لمّا أكبر وأشوف بعيني أتعلم من أخطائي”.

وأضافت :”أول شئ أنا أعز ريان جيلر، وأشكره على كلّ اللّي يفعله وأشكره أنه من معجبيني”.

لكن حكاية أنّه في قصّة حب بيننا وارتباط وخطبة هذا كثير”.

وظهرت في نهاية الفيديو والدة الترك منى السّابر، التي

علّقت على الموضوع قائلةً :” هذا الخبر غير صحيح وأنا أعرف ابنتي جيدا لأنّها لا تخفي أيّ شيء عني”.