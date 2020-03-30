بالفيديو.. حلا شيحا تناقض نفسها وتعرض أطفالها لخطر كورونا!

صدمت الفنانة المصرية، حلا شيحا، جمهورها، بنشر مقطع فيديو لها وهي تتنزه مع أطفالها الصغار بدون وضع الكمامات أو القفازات الطبية.

ورغم التزامها طوال الأسبوع الماضي بنشر رسائل لتوعية متابعيها بخطورة الخروج من المنزل خوفا من تفشي فيروس كورونا، إلا أن شيحا قالت أنها خرجت بالعند في كورونا.

ونشرت حلا فيديو لها من داخل سيارتها عبر حسابها بموقع إنستغرام، وظهرت بجوارها إبنتها وبالخلف إبنها والجميع بدون عناصر الوقاية من الفيروس.

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: “رغم أنف الكورونا، احتفظ بابتسامتك”.

هذا وسبق وأن وصفت حلا، الذين يخرجون من منازلهم بغير المتحضرين.

وكتبت الفنانة المصرية، في منشور عبر حسابها بموقع إنستغرام: “ياريت نبقي متحضرين كفاية ونعمل الصح، يا مصريين النزول خطر جدا علينا وعلى أهلنا كلهم كبار وصغيرين”.