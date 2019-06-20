بالفيديو.. حليش:”أحداث أم درمان لاعلاقة لها بالكان !!”

أكد لاعب المنتخب الوطني “رفيق حليش” أن أحداث مقابلة أم درمان الشهيرة لن تؤثر على الخضر في الكان.

وقال “حليش” في تصريحات خص بها وسائل الإعلام قبل بداية الحصة التدريبية للخضر التي جرت أمسية اليوم الخميس.

“أظن أن تربص المنتخب الوطني بقطر كان ناجحا خاصة بعد وصولنا للقاهرة أين وجدنا درجة الحرارة أقل الرطوبة أقل أيضا”.

“أجرينا مبارتين وديتين بقطر سمحت لنا بتطوير اللياقة البدنية وكذا تحسين التنسيق بين اللاعبين”.

“لاعلاقة لمباراة أم درمان الشهيرة بكأس أمم إفريقيا الحالية لأننا لن نواجه المنتخب المصري ومباراة 2009 كانت ذات طابع آخر”.

“منذ وصولنا لمصر ونحن في أجواء البطولة ومشاركتي في المبارتين الوديتين ضد مالي وبورندي لاتقلقني لأنها إختيارات بلماضي”.