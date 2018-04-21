بالفيديو.. “حليش” هدّاف ويَفشل في الإطاحة بـ”بنفيكا”

واصل الدولي الجزائري السابق مدافع نادي إيستوريل البرتغالي، رفيق حليش، عروضه القوية في “البريميرا ليغا” بمناسبة مواجهته لناديه السباق بنفيكا.

وعدّل حليش الكفة لصالح فريقه في الدقيقة الـ63، الذي كان مُنهزما بهَدف منذ الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف بنفيكا هدفا قاتلا في الد90+2.

ليؤكد خريج مدرسة نصر حسين داي إستعادته لمستواه في الدوري الأوروبي بعد هدف الفوز الذي سجله في الجولة الماضية أيضا.

يذكر أن حليش تم إختياره في التشكيلة المثالية للجولة المنصرمة، ما جعل الجمهور الجزائري يُطالب بعودته للخضر من جديد.