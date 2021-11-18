بالفيديو.. حليش يُقارن بين صلاح ومحرز ويكشف سبب اعتزاله الدولي

قام النجم الدولي الجزائري السابق رفيق حليش بالمُقارنة بين قائد الخضر الحالي رياض محرز واللاعب المصري محمد صلاح.

وقال حليش في تصريحات خص بها قناة الكأس القطرية أمس الأربعاء:”لا يوجد حساسية بين محرز وصلاح وإنما تنافس”.

“محرز وصلاح لاعبين مُميزين وهذا التنافس بينهما يعود عليهما بالفائدة مثلما حدث تماما بين ميسي وكريستيانو”.

“صلاح قادر على التنافس على الكرة الذهبية هذه السنة مثلما كان محرز سنة 2019 قادر على التنافس عليها”.

“الجنسيات تلعب دورا كبيرا في الكرة العالمية ولا أعرف ان كانت عنصرية أو لا”.

وعن سبب اعتزاله الدولي قال حليش:”السبب هو أنني أردت الخروج من الباب الواسع وترك الفرصة للاعبين الشبان”.

وختم:”أرشح الخضر للتتويج بكأس العرب للمنتخبات فيفا المُقررة بقطر”.

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وأكد المُدافع الدولي السابق رفيق حليش أن المُنتخب الوطني الجزائري يستحق التواجد في المركز الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا.

وقال حليش لقناة الكأس:”أُرشح المنتخب المصري لبلوغ الدور النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021″.

كما أضاف حليش “المنتخب الجزائري سيتواجد في النهائي رفقة مصر خاصة بتواجد لاعبين من المنتخب الأول وأنا أدعم مجيد بوقرة”.

وأشار حليش “منتخب تونس الأول إفريقيا في ترتيب الفيفا لكن المُنتخب الجزائري أقوى ويستحق أن يكون في هذا المركز”.