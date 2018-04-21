بالفيديو.. حليلوزيتش يبكي بعد عودته لليابان!!

عاش الناخب الوطني الأسبق، البوسني “وحيد حليلوزيتش” لحظات صعبة جدا، بعد عودته لليابان بغرض ترسيم نهاية مشواره مع “مُحاربي الساموراي”.

وظهر “الكوتش” وهو يذرف الدموع وبحرقة أمام وسائل الإعلام المحلية، في لقطة توضح مدى تأثره بفقدانه لمنصبه قبل مونديال روسيا.

يُذكر بأن أسطورة نادي “نانت” كان قد أكد للجميع بأنه لن يسكت عن حقه، ولن يرضى أن يُعامل بطريقة مُهينة.

وكان الإتحاد الياباني لكرة القدم قد أقال “فاهيد” بصفة رسمية، مؤكدا إستحالة مواصلة التعامل معه بسبب عقليته الصعبة ونرجسيته الزائدة.