بالفيديو.. حمار يضرب بيد من حديد ويتوعد المتخاذلين !!

أكد رئيس فريق وفاق سطيف حسان حمار أنه إجتمع بالمدرب نور الدين زكري وأعضاء مكتب الإدارة اليوم الأحد لتقييم وضعية “لونطونت”.

وقال حمار في إتصال هاتفي بتلفزيون النهار اليوم الأحد:”إجتمعت اليوم الأحد بالمدرب زكري وطالبني بإستقدام 3 لاعبين ، واحد في محور الدفاع وواحد في وسط الميدان ومهاجم”.

“هناك لاعبين إفريقيين سيصلان إلى الجزائر يوم الثلاثاء أو الأربعاء للإلتحاق بالوفاق إضافة إلى لاعب من البطولة الوطنية”.

“إجتمعت أيضا بأعضاء مكتب الإدارة وطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم وحضور الحصص التدريبية”.