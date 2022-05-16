بالفيديو..حماس إبراهيموفيتش يتسبب في تكسير زجاج حافلة الميلان

أقدم . لاعب ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. على تكسير الزجاج الأمامي لحافلة فريقه لحظة الدخول لملعب سانسيرو لمواجهة أتلانتا.

وحظي فريق الميلان، بالإستقبال حماسي من جماهير “الروسينيري” من أمام مدخل ملعب “السانسيرو” قبل مواجهة أتلانتا الأمس الأحد.

كما تفاعل إبراهيموفيتش، مع الجماهير بالتصفيقات على الزجاج الأمامي لحافلة الفريق، ما تسبب في تحطيمه دون قصد ذلك.

يذكر أن، الميلان تتبقى له مباراة مسيرة لحسم لقب السكوديتو، عند تنقله الأحد القادم، لمواجهة ساسولو، فيما سيستقبل الإنتر سمبدوريا.