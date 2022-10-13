بالفيديو.. حماش يُسجل هدفا رائعا في دوري المؤتمر الأوروبي

وقع سهرة اليوم الخميس اللاعب الدولي الجزائري، يانيس حماش، هدفا رائعا في منافسة كأس دوري المؤتمر الأوروبي.

الظهير الأيسر الجزائري قاد فريقه دنيبرو 1 الأوكراني للفوز بـ2-1 أمام المُضيف، فادوز، من ليشتنشتاين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وجاء هدف لاعب الخضر في الدقيقة الـ25 بتسديدة قوية سكنت مرمى الفريق المحلي.

ويُذكر أن حماش شارك في تربص المنتخب الوطني الجزائري خلال شهر جوان.